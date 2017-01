Ana Laura Ribas mezza nuda dall'estetista

"Soffro di ritenzione idrica" confessa la showgirl

16/9/2013

foto Instagram

Ana Laura Ribas si mette a nudo. Dopo essersi mostrata al naturale senza filtri, photoshop e trucchi, la showgirl brasiliana posa sul lettino dell'estetista con addosso solo slip di carta usa e getta a coprire le parti intime e una salvietta bianca sul seno. Sul nuovo sito web dedicato alle donne parla di ritenzione idrica e confessa i suoi segreti per perdere due chili. “Tenete conto che sono robusta, alta 1.72, peso 63 Kg, etto più o meno”.

“Io, per esempio non ho cellulite ma soffro tantissimo di ritenzione idrica che a volte mi causa un innalzamento della bilancia persino di 2 o 3 kg. E per combattere la ritenzione cerco di limitare o almeno bilanciare tutto quello che c'è di cattivo e che fa male, e che purtroppo ci piace” scrive la Ribas su “Dannatamente donna” e ammette di essere una pigrona e di non amare la palestra. Così rimedia con qualche seduta dall'estetista tra massaggi endotermici e beveroni naturali.