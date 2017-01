Belen in reggiseno, a letto con Santiago

Uno scatto mozzafiato su Instagram

16/9/2013

foto Instagram

In reggiseno e pantaloni della tuta Belen posa con il piccolo Santiago in braccio, pronto per la nanna. Una neo-mamma super sexy: "Pronti per una notte abbracciati! Sogni d'oro", cinguetta la showgirl su Instagram, che a soli quattro giorni dal matrimonio è più social che mai.

In tutti i sensi. Tra serate mondane, come il compleanno dell'amica Elisabetta Canalis, i preparativi pre nozze, lo shopping con i testimoni Giuseppe Dicecca e Patrizia Griffini e "Italia's Got Talent", l'argentina trova anche il tempo per arricchire la gallery del suo profilo social con scatti mozzafiato, in cui posa maliziosa e accattivante.



Belen sa il fatto suo e affila le sue armi seduttive. Sulla sua indiscutibile bellezza ha puntato tutto e il ruolo di mammina super sexy le calza a pennello e pare piacerle moltissimo. Allora basta un primo piano in reggiseno con il piccolo Santiago in braccio e il popolo di Internet impazzisce. Una vera star dello showbiz. E a letto ci va con Santiago invece che con Stefano!