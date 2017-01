Kate Moss, invito a cena con il... buco!

Caduta di stile per la fashion icon inglese

16/9/2013

foto Olycom

Kate Moss non si smentisce mai. Dopo gli scandali dovuti alla sua condotta non proprio da brava ragazza, questa volta a far parlare è il suo look. Sebbene abbia fatto passi avanti visto che indossa le mutandine e riesce a stare in piedi sulle sue gambe senza barcollare, la modella inglese ha comunque toppato: la sua maglietta nera ha un buco e nemmeno tanto piccolo!



Scucito nella parte laterale, il top di maglina si apre impietoso sotto i flash dei fotografi... Che non perdonano! Invitata alla cena di W magazine a Londra, Kate in total black scende dalla macchina mostrando il suo corpo da passerella anche se, osservandola bene, sembra esserci una pancina sospetta. Stringate col tacco, pochette, shorts e una cintura particolarmente provocante, la fashion icon britannica era quasi perfetta, nonostante l'espressione un po' persa che ricorda momenti poco felici del suo passato. Sembrava essersi ripresa ed ecco un'altra, brutta, caduta di stile. Provaci ancora Kate!