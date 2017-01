Belen si sbianca i denti prima del sì

E Stefano fa il dentista

13/9/2013

foto Instagram

Un sorriso magnifico per il giorno del sì e "dentidacavallobianchicomeillatte!!!!!" Cinguetta così Belen che su Instagram posta un buffo video, mentre si sottopone alla sbiancatura denti. Seduta sulla poltrona, Stefano de Martino in camice da dentista osserva il lavoro: "I denti sporchi si lavano in famiglia!".

In una sequenza di immagini Belen mostra le varie fasi dell'operazione e la sua bocca spalancata e imbavagliata, con i denti in bella vista. "Aiutatemi!!!!!" implora la showgirl, che nello scatto successivo, a intervento terminativo, cinguetta orgogliosa: "Mamma quanto sono bianchi!!!!!!!". Insomma a pochi giorni dal matrimonio la bella argentina trova anche il tempo per documentare la sua seduta dal dentista. Tutto materiale che andrà ad arricchire il docufilm in lavorazione, che segue passo per passo le varie fasi di preparazione di quello che ormai è per tutti il matrimonio dell'anno.



E tra la pulizia denti e la scelta delle fedi, l'immancabile palestra e il piccolo Santiago, Belen non si perde certo la festa di compleanno dell'amica Elisabetta Canalis e in un giro di shopping le compra il regalo, assediata dai fans.