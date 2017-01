Chiara Iezzi: nuova vita, nuovo look

Mora si sente una "vera donna italiana"

13/9/2013

foto Twitter

Occhi cerulei da cerbiatto e un nuovo look: la foto social della cantante Chiara Iezzi stupisce i fan. La bionda, ex componente del duo Paola & Chiara, cambia tutto e si fa mora. Sempre bellissima, posta la foto su Twitter e cinguetta "Con i capelli scuri sono una vera donna italiana!". Bionda o mora poco importa, la cantante ha un così spiccato sex-appeal che i capelli passano in secondo piano.

Lo dimostrano le foto sexy e gli scatti ammiccanti che condivide con i suoi followers. Abiti succinti, occhiali da sole da vamp e pose provocanti, la Iezzi si diverte a giocare a fare la femme fatale. Finito il progetto musicale con la sorella Paola, Chiara sembra pronta per inaugurare la sua nuova vita da "single": nuovi progetti, nuovo stile e, ovviamente, nuovo look.