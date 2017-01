Antonella Clerici ci "riprova" con Eddy

Al mare insieme, senza Maelle

13/9/2013

foto Novella 2000

Antonella Clerici ci riprova e dopo il tira e molla degli ultimi due anni, riparte da una vacanza tete-à-tete Con Eddy Martens, senza Maelle, al mare in Toscana. In bikini color pesca la conduttrice sfoggia le sue forme abbondanti e qualche chiletto di troppo, il suo boy friend il suo fisico aitante. E seduti vicini i due sembrano ignorarsi.

Lui pare annoiato e distratto, lei assente e serissima. Del resto la differenza di età conta, tredici anni non sono pochi e anche gli stili di vita così diversi hanno il loro peso. Eddy resta un giovane belloccio, farfallone e amante del divertimento.



Antonella una donna in carriera, ricca e famosa. Così mentre lei cerca la compagnia di una coetanea e fa il bagno tra le rocce, lui si dedica ad una delle sue attività preferite, guardarsi intorno alla ricerca di belle e giovani donne. Se questa doveva esser la vacanza della riconciliazione, il risultato, almeno stando agli scatti di Novella 2000, non sono proprio incoraggianti.