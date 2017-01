Buon compleanno Elisabetta!

E alla festa c'è anche Maccio Capatonda...

Buon compleanno Elisabetta! A festeggiare i 35 anni della Canalis all'Eleven di Milano c'erano proprio tutti. Dagli amici di sempre come Pietro Tavallini, Belen e Federica Fontana, agli ospiti celebri come Barbara Berlusconi e gli stilisti Dean e Dan di Dsquared2. Foto social divertenti che mostrano una Eli davvero felice. E non è di certo passata inosservata la presenza al party di Marcello Macchia.



Paparazzati in atteggiamenti intimi, il comico, conosciuto ai più con il nome di Maccio Capatonda, era subito stato etichettato come il nuovo amore della Canalis. I due, che si conoscono dai tempi di Mai Dire Gol, non hanno mai smentito e, anche se non ci sono foto che li ritraggono insieme da soli durante la serata, il brillio negli occhi della showgirl sembra lasciare sottintendere che ci sia del tenero.



Eli, gonna nera a pois gialli e scarpe dal tacco altissimo, ha posato con tutti i suoi amici. Baci, abbracci e tanto divertimento per un birthday party davvero perfetto.