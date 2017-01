I matrimoni dell'estate

Da Leonardo alla Moric, ecco chi ha detto sì

12/9/2013

foto Facebook

L'estate 2013 è stata ricca di momenti romantici. Ad allietare le giornate passate sotto il solleone non ci sono stati solo i bikini ma anche gli abiti bianchi, più o meno convenzionali. Dal rito buddhista di Nina Moric e Massimiliano Dossi a quello super tradizionale del calciatore Nicola Legrottaglie con Erika, i vip non hanno rinunciato all'amore nemmeno sotto la cocente calura estiva.



Settembre in pole position, da sempre il mese degli sposalizi per antonomasia. A dire di sì sono state tutte coppie super collaudate. A partire dall'ez giocatore del Milan e attuale allentore dell'Inter, Leonardo che finalmente è riuscito a portare all'altare la fidanzata Anna Billò. Proposta in diretta Tv ma matrimonio decisamente low profile, fatta eccezione per gli invitati: dai vertici del Milan, come Galliani a Raiola, ai calciatori, Kakà, Serginho e Ronaldo, fino alle bellezze che non devono mancare mai, da Martina Colombari a Marica Pellegrinelli.



Decisamente discreto anche Luciano Ligabue che dopo 15 anni ha deciso di sposare la compagna Barbara Pozzo. La cerimonia nel municipio della sua città natale, Correggio. Orario strategico, strade deserte e nessun paparazzo ad invadere il loro momento più intimo. Ad annunciarlo è stato lo stesso rocker usando Twitter "Ho sposato Barbara. Grazie a tutti quelli che sono contenti per noi".



Nozze anticipate per depistare i fotografi anche per Bianca Guaccero e Dario Acocella. L'attrice e il regista si sono detti sì nel palazzo comunale della città di Monopoli con una cerimonia poco sfarzosa e molto intima. Pochi giorni dopo la cerimonia religiosa sulla spiaggia di Savelletri in Puglia. Abito bianco da sirena per lei e total black per lui, innamoratissimi e sorridenti più che mai.

Non sono mancati nemmeno i matrimoni reali. Il 31 agosto Andrea Casiraghi ha sposato con il rito civile e una cerimonia privata Tatiana Santo Domingo. Gli sposi, già genitori del piccolo Sasha, hanno recitato le loro promesse a Palazzo Grimaldi, a Montecarlo, davanti a circa 350 invitati. Lei, con un Missoni in vero stile hippy, sprizzava gioia da tutti i pori: sposare un principe non è cosa da tutti i giorni.



Inutile dire che tutti aspettano impazienti l'evento dell'anno, il matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino...