Elisabetta Canalis, birthday girl da brividi

Reggicalze maculato per la splendida 35enne

12/9/2013

foto Sito ufficiale

Elisabetta Canalis è una gattina tutto pepe in lingerie. Testimonial di Lormar, in tanga, push-up e reggicalze esibisce una femminilità all'ennesima potenza. Proprio oggi Elisabetta spegne 35 candeline e in questi giorni è stata paparazzata a Milano in compagnia dell'amico Pietro Tavallini. Sempre sotto la Madonnina, è andata al baby shower organizzato a casa di un'amica. Forse anche Eli ha voglia di maternità...

In attesa dell'uomo giusto con cui mettere su famiglia, la showgirl dimostra di padroneggiare tutti gli accessori della seduzione femminile. Per lo shooting, Elisabetta si mostra a 360 gradi sfoggiando il rotondo lato B. In pose plastiche, la Canalis fa apprezzare i risultati di un duro allenamento. Conturbante e sensuale, ammicca con lo sguardo all'obiettivo e si scompiglia i capelli. Una vera pantera sexy.