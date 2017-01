Andrea Pirlo si fa distrarre dalle avances sul lettino

La moglie è un'amante focosa

12/9/2013

foto Settimanale Nuovo

Nella partita contro la Repubblica Ceca è stato uno dei migliori e per Inter-Juve Andrea Pirlo è sicuramente uno degli uomini più preziosi dello scacchiere di Conte. A ricaricarlo durante le vacanze ci ha pensato la moglie Deborah, che in spiaggia a Forte dei Marmi, ha fatto un vero e proprio pressing focoso sul bel maritino.

Gli scatti di Settimanale Nuovo sono davvero inequivocabili. Deborah Roversi, che dallo slip stringatissimo del bikini mostra sull'inguine una farfallina "alla Belen", marca stretto il suo fuoriclasse dal fisico scolpito. Toccatina insinuante e insistente sul fondoschiena di lui e poi un vero e proprio attacco sul lettino con languidi baci sul collo e sulla bocca e abbracci focosi.



Deborah non molla, il suo Andrea è tra i calciatori più desiderati e pregiati del campionato e lei non si stacca un attimo da lui. Almeno in vacanza, dove le sue avances erotiche riescono a distrarlo un po', in campo Pirlo è tutto d'un pezzo e non tollera distrazioni.