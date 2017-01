Cecilia e Francesco, effusioni hot

12/9/2013

foto Visto

Baci appassionati, carezze ardite e sguardi innamorati. Sorpresi al parco Sempione di Milano Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si lasciano andare ad una sequenza piccante di effusioni. La loro love story è cominciata nemmeno due mesi fa, ma già i due sembrano voler emulare Belen e Stefano.

La sorellina più piccola di casa Rodriguez e il bel tronista di "Uomini e Donne" fanno sul serio. Lui ha lasciato, tra polemiche e critiche, Teresanna Pugliese, lei è tornata single dopo la lunga relazione con l'avvocato argentino Sebastian Perez Blanco. Insomma nessun impedimento, tranne forse i fan infuriati dell'ex corteggiatrice Teresanna, che tifavano per la coppia e non hanno preso bene l'intrusione di Cecilia. Ma adesso è tutta un'altra storia. Anzi un'altra love story. Cecilia è già andata a Taranto, dove vive la famiglia di Francesco ed è stata ufficialmente presentata e... approvata. Lo stesso vale per l'ex tronista, di casa ormai dai Demartinez, che l'hanno accolto a braccia aperte. E il 20 settembre, al matrimonio di Belen e Stefano ci sarà anche lui, il nuovo fidanzato di Cecilia. I due si sono conosciuti a Formentera questa estate ed è stato subito colpo di fulmine: "Ci attraiamo come calamite" e dagli scatti di Visto non ci sono dubbi che l'attrazione sia ancora più che bollente.



Dopo le nozze di Belen Francesco tornerà a Taranto e per i due piccioncini comincerà un periodo fatto di sms pieni di cuoricini, incontri del week end e fughe di passione. Poi si vedrà. Monte si deve laureare e pensa di trasferirsi. Forse a Milano, da Cecilia. Intanto i riflettori sono sempre più puntati su di loro e la piccola Rodriguez, in cerca di notorietà, sta facendo passi da gigante.

Come un'altra “sorellina” celebre, damigella d'onore al matrimonio della sorella ben più nota e diventata una star grazie al suo lato B. Quello di Cecilia è sicuramente all'altezza! E al matrimonio di Belen chissà se non sarà proprio lei la damigella più ammirata?