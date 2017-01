Gianna Nannini, nudo integrale a Formentera

La cantante in versione nature regala scatti bollenti

12/9/2013

foto Novella 2000

Siamo abituati ai suoi topless, alle canzoni dai testi irriverenti e alle sue risposte mai scontate. Negli ultimi scorci di quest'estate che sta finendo, Gianna Nannini ci regala l'ennesima provocazione spogliandosi. Per l'ultima tintarella estiva, a Formentera, la cantante opta per un total nude, assecondando la sua passione naturista e lasciandosi paparazzare dai fotografi di Novella 2000.



Cinquantanove anni, una figlia e un corpo non certo da top model, sulle spiagge spagnole la Nannini mostra tutto, senza alcuna vergogna. Forme quasi androgine, muscoli tonici e una silhouette che non si può certo definire formosa, la rocker italiana tiene testa alle ben più curvilinee showgirl. Il seno piccolo non risente della gravità e il sedere, nonostante il leggero effetto materassè, ripaga gli sforzi della palestra, dove la Nannini pratica instancabilmente il pilates. Formentera si riconferma, ancora una volta, l'isla preferiti dai nudisti. I timidi sono avvisati...