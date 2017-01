Aida Yespica, quel bikini non le sta bene!

Due pezzi anni '50 troppo strizzato

12/9/2013

foto Instagram

Un bikini anni '50 viola metallizzato, con slip a panciera e vita altissima e fascia che strizza il seno. Di scatti in bikini della bella e sexy Aida Yespica ne abbiamo visti tanti. Tutti mozzafiato e irresistibili. Questo però lascia tutti un po' stupiti. E non rende onore alla scultorea showgirl venezuelana.

Il reggiseno a fascia sembra troppo stretto e strizza il bel seno di Aida, sacrificato e poco valorizzato, il pezzo sotto dà lo stesso effetto sulle cosce della showgirl, che appaiono persino più grosse. Insomma povera Yespica. Non solo deve difendersi dalle recenti "accuse" che la danno come responsabile del divorzio tra Mesut Ozil e il Real Madrid, ma adesso deve fare i conti anche con uno scatto che non rende per nulla onore al suo fisico perfetto. La showgirl liquida con tranquillità il caso Ozil e dichiara di aver conosciuto il calciatore due anni fa a Madrid e di averlo visto poi solo una volta a Milano, dove lui l'avrebbe invitata a cena. Nulla di più.



Adesso, spiega la Yespica "io sono felicemente fidanzata". In quanto alla foto, scattata a a Malibu per uno shooting, si ratta sicuramente di un singolo caso di scatto non venuto benissimo... Aida resta una vera bellezza e nessuno può negarlo. Per ora.