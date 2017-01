Alessia Tedeschi è tornata a sorridere

Dopo l'incidente in barca, l'amica di Elisabetta Canalis e Cecilia Capriotti fa shopping

11/9/2013

foto Instagram

Alessia Tedeschi è tornata. Dopo il brutto incidente nell'isola di Capri, l'amica di Elisabetta Canalis e Federica Nargi può di nuovo godersi la vita. La tragedia a luglio: ferita dalle eliche di un tender nelle acque partenopee la modella abruzzese era stata subito ricoverata d'urgenza a causa delle sue condizioni critiche. Finito l'obbligo di riposo, non ha perso tempo e si è dedicata allo shopping con l'amica del cuore Cecilia Capriotti.



Degenza forzata, asportazione della milza e tanti punti di sutura, eppure la giovanissima Alessia non si è data per vinta. Un diario social pubblicato su Instagram, parole forti e foto che la vedono sorridente nonostante il brutto colpo. "Quando esci dopo quasi un mese in ospedale apprezzi anche un semplice giro in macchina", scrive Alessia poco meno di un mese fa.



Scorrono veloci le immagini, tra queste anche quelle che la ritraggono felice insieme all'ex velina in barca, poco prima del fattacio: "Ripensare a quel momento mi fa solo rivivere emozioni forti, dure, come una scena di un film al quale non avrei mai voluto partecipare...". Ora la Tedeschi sorride e viaggia, in ripresa come la sua nuova vita, lasciandosi quel brutto ricordo alle spalle.