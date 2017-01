Balotelli e Fanny, amore a tutto campo

10:56 - Fanny Neguesha porta fortuna a Balotelli. Dopo le voci di crisi tra i due e dopo che di loro come coppia si erano perse le tracce, eccoli riapparire per un weekend al mare in Versilia. Il relax toscano ha giovato al bomber che nella partita della nazionale italiana contro la Repubblica Ceca ha segnato un gol portando gli azzurri alla qualificazione anticipata per i prossimi Mondiali. Lui dal campo ha mandato un bacio alla bella Fanny in tribuna.

Qualche giorno fa SuperMario e la fidanzata sono stati beccati da Chi mentre uscivano da un hotel di Viareggio e salivano sulla fiammante Ferrari rossa del calciatore. L'attaccante del Milan pare abbia chiesto informazioni sul Carnevale della città spiegando che avrebbe voluto portarci la fidanzata che non ci era mai stata. Stando ai racconti di chi li ha visti, i due si sono comportati come ragazzini innamorati tra i viali viareggini. Gentili e sorridenti si sarebbero concessi ai fan anche per foto ricordo. La conferma che la love story proceda per il meglio è arrivata durante la partita allo stadio di Torino: la Neguesha sugli spalti a tifare per gli azzurri e al gol dell'attaccante è partito subito un bacio in direzione di Fanny.