La Fico, mamma sexy in bikini

Raffa posa con Pia in Grecia

11/9/2013

foto Diva e Donna

Per molti è lei la mamma dell'anno e le foto di Diva e Donna lo confermano. Raffaella Fico, in splendida forma posa con la piccola Pia e sfoggia curve strepitose in bikini. Ma su Balotelli non molla: "Come si fa a rimuovere il pensiero di avere una figlia?"

L'ex gieffina e ex del calciatore rossonero torna quindi alla carica: "Balotelli ancora non ha voluto abbracciare sua figlia. Non l'ha incontrata né riconosciuta, ma la bambina ha bisogno dell'amore di un padre". SuperMario però non lo smuove nessuno, né gli appelli della Fico, e nemmeno gli scatti della bambina, a cui la mamma ha tagliato i capelli e che ora assomiglia ancora di più al papà. Lui continua a far gol e pare si sia anche rimesso insieme a Fanny Neguesha: di figli non ne vuole sapere.

Raffa si arrangia da sola da oltre un anno con la piccola Pia. Ad aiutarla ci sono solo la mamma e il fratello. Ma stando a qualche rumors la bella showgirl napoletana potrebbe non essere più single. Dalle chicche di Chi emerge infatti un gossip nuovo di zecca. Tra la Fico e Gianluca Tozzi, figlio di Umberto, sarebbe appena nata una love story. I due si incontrerebbero da qualche settimana in gran segreto in Costa Azzurra nei fine settimana.



Intanto non sembra che il mestiere di mamma quasi single le nuoccia. Tutt'altro. Negli scatti di Diva e Donna la showgirl è più sexy che mai. In bikini in Grecia sfoggia un corpo mozzafiato, curve perfette e toniche e un sorriso splendente. Dalla gravidanza ha perso 18 chili e ora il suo fisico è da 10 e lode. Ma è Pia a renderla una donna felice. "Grazie a nostra figlia io finalmente so cos'è la felicità". E l'ex gieffina si chiede. "Come è possibile alzarsi e andare a dormire rimuovendo il pensiero di avere una figlia?".