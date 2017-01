Anne Garcia, brivido caldo sullo yacht

a modella torna single e si... spoglia!

11/9/2013

foto Olycom

Tra Anne Garcia e l'ex gieffino Nando Colelli è già finita, tra di loro la passione è durata pochi mesi. La fine di questa love story però, non sembra aver turbato più di tanto la bella brasiliana. In Sardegna per l'ultimo bagno di sole la Garcia, a bordo di un lussuossimo yacht, mostra il meglio di sè. Pose irriverenti e un topless mozzafiato, la sudamericana incanta i paparazzi stuzzicandoli con pose da gattina maliziosa.

Micro-bikini fucsia che lascia scoperto il tonico sedere, Anne stesa a prua sembra una sirenetta. Per niente timida, delizia il suo pubblico offrendo ai fotografi un primo piano di quel perfetto lato B. Seno in libertà e un pareo con la bandiera del Brasile, la tenuta da spiaggia della sudamericana è davvero... minimal.