Melita Toniolo gioca a fare la "bruttona"

Naso allargato e mento allungato per la diavolita

11/9/2013

foto Instagram

Brufoli sulla pelle e prospettiva ritoccata. Chi si nasconde dietro questa foto impietosa postata dalla stessa protagonista? Segni particolari... bellissima. Lo si intuisce dagli occhi verdi da gatta, unico punto in cui fallisce un foto ritocco destinato a imbruttire. Autoironica e dispettosa come solo una diavolita può essere, dietro queste sembianze c'è Melita Toniolo.

Le sta provando tutte Melita per scrollarsi di dosso l'ingombrante immagine da femme fatale. Ecco allora che su Instagram posta scatti un po' da maschiaccio un po' da simpaticona per liberarsi dallo stereotipo di donna oggetto.



L'ultima foto in ordine cronologico è da shock, con il naso ingrandito e i mille bitorzoli Melita assomiglia alla strega di Biancaneve. Scherzosa la didascalia di commento: “Sexy Melita”. In altre foto, impugna una pistola... Ma solo per videogioco. Poi si dedica al biliardo, in un'immagine che la ritrae sorridente in compagnia degli amici. Infine eccola, amante degli animali, mentre accarezza un asinello. Tanti segnali per dire che la Melita mangiauomini appartiene al passato.