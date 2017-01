Belen prova l'abito e compra le fedi

Tutti i particolari delle nozze dell'anno

11/9/2013

foto Olycom

Manca ancora il prete ma quasi ci siamo. Le nozze più attese dello showbiz sono in dirittura d'arrivo. Ecco gli ultimi dettagli del grande giorno, dal menù di pesce, alle "ballerine" offerte a tutte le donne dopo la cerimonia, per stare più comode, dagli invitati celebri, Ventura, Galanti e molti altri, al docufilm con il backstage del matrimonio. Intanto Belen fa prove in bianco e poi esce a pranzo con Elisabetta Canalis...

E' uno strano matrimonio questo, un tormentone da cui non ci si libera da mesi, chiacchierato, ripreso, documentato e un po' sui generis. Mentre alcuni particolari sembrano essere stati preparati e studiati minuziosamente, altri sembrano essere stati lasciati un po' al caso.

Così succede che a pochi giorni dalla celebrazione manchi ancora un prete, che si occupi di sposare i due giovani, dopo ben due rifiuti dei parrochi chiamati e succede anche che, tra una sessione di palestra e un pranzo in centro con l'amica Elisabetta Canalis, Belen faccia un salto nella prestigiosa gioielleria "Damiani" in via Montenapoleone per scegliere nientemeno che le fedi, gli orecchini e il collier da indossare al matrimonio. Stefano de Martino non si vede, lui se ne sta debitamente a distanza e lascia che a decidere tutto siano le donne di casa.



Tutto pronto invece su altri fronti, come rivela Chi. Non ci sono dubbi sui testimoni, che per Belen saranno il suo stylist, nonché migliore amico, Giuseppe Dicecca, e Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello. Accanto a Stefano ci saranno Fabrizio Fiorani, anche lui stylist e compagno nella vita di Dicecca, e Macia Del Prete, maestra di danza e migliore amica del ballerino.



Tra gli invitati mancheranno i grandi nomi, perché impegnati con il lavoro, come Christian De Sica, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Presenti, invece, le colleghe di Belen: Elena Santarelli con abito firmato Luisa Beccaria, Elisabetta Canalis (senza il suo Maccio Capatonda), che vestirà Cavalli, Claudia Galanti con un abito di Zuhair Murad, il conduttore e attore Paolo Ruffini con la moglie Claudia, Simone Annicchiarico, Teo Mammucari e Simona Ventura con il compagno Gerò Carraro. Presenti anche il medico estetico della coppia, Giacomo Urtis, e l’imprenditore Saverio Moschillo con la figlia Alessandra, proprietari del marchio Richmond.



Dopo la cerimonia a tutte le donne invitate al party verranno regalate scarpe “ballerine” della Footzyrolls per potersi godere comodamente il party hippie chic. A mezzanotte partiranno i fuochi d’artificio dell’azienda Martarello (che realizza quelli per la festa del Redentore di Venezia). Decorazioni floreali, allestimenti ai tavoli, fiori e candelabri sono stati curati da Arabesque, azienda tra le più quotate. Le bomboniere saranno firmate dalla Confetteria Conti. Il catering sarà curato da Cavour ricevimenti. Menù a base di pesce e forti richiami argentini e napoletani saranno presenti nei dolci e negli aperitivi. Ci sarà anche un menù a parte per chi è vegetariano, per i celiaci e per i vegani. I dolci saranno preparati dall’antica pasticceria Racca di Padova. Alle prime luci dell’alba saranno servite brioches e crêpes con Nutella. La torta è curata dal famoso cake designer Roberto Ramperti di Como.



E come in un reality, in perfetto stile Grande Fratello tutto, ma proprio tutto, dalla scelta dei confetti e della torta alle prove d'abito, viene accuratamente ripreso da una troupe televisiva privata che sta preparando una sorta di docufiction, un progetto simile a quello già avviato da Valeria Marini. Gli operatori seguono Belen e Stefano ovunque. Quando provano gli abiti, quando fanno i sopralluoghi a Comignago, passo dopo passo. Come un album di fotografie da mostrare agli amici quando tutto sarà finito, oppure da rivendere a qualche tv per farci una miniserie. Belen non ha limiti.