Naomi Campbell sfila, poi va in barca con Brody

La top model britannica è tornata in passerella a New York per Diane von Furstenberg, a 43 anni; poi è stata beccata a Formentera, in barca con l'attore Adrien Brody, dopo essere tornata single

10/9/2013

A 43 anni è sempre la regina della passerella. Naomi Cambpell infatti è tornata in passerella per Diane von Furstenberg, durante la settimana della moda di New York, scatenando l'ovazione dei presenti.

La Venere Nera è poi anche sempre al centro del gossip. Dopo essere stata lasciata dal milionario russo Vladimir Doronin, in estate Naomi ha girato diverse mete balneari. Tra queste Formentera, dov'è stata avvistata in barca con l'attore Adrien Brody.