Cellulite vip, quante insospettabili...

Tra le vittime Cecilia Capriotti, Raffaella Fico e Valeria Golino

14/9/2013

foto Novella 2000

Ha un fisico da sfilata Cecilia Capriotti, ma proprio durante la sua ultima passerella a Montecarlo voltandosi di spalle ha mostrato un lato B con un po' di buccia d'arancia. Gli inestetismi della cellulite non perdonano neanche le più belle. La cougar del Belpaese Valeria Golino se ne infischia e li mostra bellamente al mare sfoggiando con fierezza il suo toy boy Riccardo Scamarcio. Ma la lista è lunga e comprende molte insospettabili.

Quasi a voler dire che quella pelle matelassé proprio lì non inficia il sex appeal né impedisce di conquistare un uomo più giovane. Casca sul lato B anche Samantha De Grenet, lei se ne frega e indossa un coraggioso perizoma che non copre nulla del "difettuccio". Aveva fatto un coming out preventivo Elena Santarelli già in primavera. Fotografando la cellulite e condividendola via social si è messa, con l'autocritica, a riparo dalle polemiche altrui.



Biondissima, altissima, bellissima, qualche neo doveva avercelo anche la star del tennis Maria Šharapova. L'orlo cortissimo del gonnellino svela la presenza dei temuti "buchini" sulla coscia dell'atleta. Se non basta neanche lo sport agonistico... Le grinzette sul fondoschiena fanno capolino anche su uno dei dérrière più osannati, quello di Raffaella Fico. Il lato B che vanta addirittura un fan club ha mostrato le sue imperfezioni sotto i riflettori di una sfilata in costume da bagno. Miti che crollano.



Valeria Marini, neosposa pin up, si esibisce in tanga da panterona indossando sempre una catenina sui fianchi. Chissà che il tempo non la riconduca a più miti culotte. In comune con Valeria, oltre a Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic ha pure i cuscinetti sul dérrière. A 53 anni la bella imprenditrice croata mostra i primi segni di "debolezze" dell'età.



La golosa Antonella Clerici, un po' per professione un po' per passione, indulge ai piaceri della gola. Ed ecco che, il fisico sotto il solleone evidenzia impietosamente gli accumuli adiposi che dal lato B si accumulano fino al ginocchio. Sorte simile per Simona Ventura, il ritocchino che non ha lesinato in volto lo ha evidentemente evitato per gambe e sedere.