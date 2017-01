Cecilia Rodriguez, sposa senza mutandine

Mani ferme a sollevare il seno prosperoso

10/9/2013

foto Olycom

Sotto il vestito... Niente! E' lo scatto più celebre delle star "sbadate" che, in un modo o nell'altro, ci cascano sempre: basta lasciare le gambe un pochino più socchiuse ed ecco lo scatto diventare hot. L'ultima in ordine di tempo è Cecilia Rodriguez, la sorellina maliziosa di Belen che, in abito bianco, posa per un servizio e si dimentica l'intimo a casa.

Dopo il viaggio a Taranto per conoscere i genitori di Francesco Monte, Ceci si è diretta ad Ercolano dove è madrina dell'evento "Ti sposo". E sul matrimonio, nella famiglia Rodriguez, si sa, sono ferrate.



Abito particolarissimo quello scelto per lo shooting: bustier ricamato, inserti preziosi e la gonna, corta davanti, dietro si trasforma in strascico. Gambe in bella vista per la modella argentina e non solo. Il bustino sembra scomodo, le curve prosperose non vogliono stare ferme ed ecco che Cecilia prende in mano la situazione...