Belen, gambe mozzafiato in vista

In shorts e stiletti è super sexy e va in palestra

10/9/2013

foto Instagram

Stiletto fetish, micro shorts in jeans e una t-shirt con la scritta "I'm a man", sono un uomo. Belen va in palestra al Principe di Savoia di Milano e sfoggia gambe mozzafiato e curve che fanno girare la testa. Altro che uomo, lei è una femmina... e che femmina!

Il conto alla rovescia è in accelerazione e il fatidico giorno del "sì" è sempre più vicino. Peccato che non ci sia ancora un prete che voglia sposare la giovane coppia: "Troppo clamore" e ben due parroci hanno già declinato l'invito ad officiare l'evento. Ma Belen non si dispera e continua la sua routine, come se nulla fosse. Palestra prima di tutto.



Poi su Instagram posta scatti spiritosi, fa la linguaccia e cinguetta: "Io sono un uomo", come recita la scritta sulla sua t-shirt, poi posa con un'amica su un letto dell'albergo super lussuoso Principe di Savoia, dove va ad allenarsi e ancora bacia appassionatamente il suo Stefano de Martino. Instancabile, iperattiva, bellissima. Una vera regina dello showbiz.