Vip senza trucco, ecco il vero volto al naturale

Dalla Ferrari alla Melillo, Vento, De Grenet

10/9/2013

foto Twitter

Irriconoscibili, ma coraggiose. Dopo Paola Ferrari che ha postato su Twitter una sua foto “senza trucco e senza inganno, Solo luce del sole”, ecco una bella carrellata social di vip che non si nascondo dietro il make up, ma si mostrano ai followers in versione acqua e sapone senza paura delle critiche. Dalla Flavia Vento ad Angela Melillo, passando per Alessia Reato, Samantha De Grenet e molte altre.

“Eccomi, senza trucco e senza inganno” ha cinguettato la signora della Domenica sportiva postando una foto in esplosivo bikini maculato. Ma per una volta l'occhio non è caduto sul seno prosperoso della Ferrari ma sul suo viso al naturale: capelli spettinati, niente maquillage e volto acqua e sapone. Una sfida che ha fatto subito il giro del web. Ma la giornalista non è l'unica ad aver affrontato il coraggioso confronto. E così ecco un'Angela Melillo sdraiata nel letto senza trucco, una Samantha De Grenet al naturale. Per non parlare di Ana Laura Ribas che ironica e simpatica non perde occasione per mostrarsi così c'è acquistando ancora più applausi dai suoi followers. Ma tra le vip “vere” ci sono anche Alessia Reato, Debora Salvalaggio, Flavia Vento e non solo.