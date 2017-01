Cristina Buccino manda tutti a quel paese

Dito medio, topless e lato B in bella mostra

10/9/2013

foto Facebook

Cristina Buccino non le manda certo a dire. Durante uno shooting la showgirl si sfoga e, tra uno scatto bollente e l'altro, manda tutti a quel paese. Girata di schiena, in topless, il seno sinistro sbuca birichino mentre il lato B in bella vista fa perdere i sensi: in questa posizione super sexy la Buccino mostra a due mani il dito medio e il messaggio si fa subito chiaro.

Posa con la nuova linea di leggings F**K e sembra volersi togliere alcuni sassolini dalla scarpa, soprattutto dopo la recente rottura con Claudio D'Alessio. Per colpa della gelosia e del troppo amore verso l'ex, lei ha dichiarato di aver rinunciato alla carriera e ad alcuni progetti importanti.



Pronta a rifarsi, almeno per quanto riguarda la vita lavorativa, la Buccino posa sexy lasciando tutti senza fiato. Il tessuto avvolgente dei leggings sottolinea le sue curve mozzafiato, la scollatura morbida della canotta invece, gioca con il seno prosperoso. Provocante e grintosa, il cuore della bella modella è destinato a guarire in fretta: un sedere così è destinato ad essere presto oggetto di pensieri maliziosi...