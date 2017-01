Madalina Ghenea, scollatura da capogiro!

A Milano la modella è senza reggiseno

9/9/2013

foto Olycom

Splendida e sensuale Madalina Ghenea passeggia per Milano. Capelli raccolti, solo due ciuffi sfuggono ad incorniciarle il viso acqua e sapone. Per lei un completo bianco, gonna lunga e una canotta da... palpitazione. Niente reggiseno per la modella rumena, che lascia libero il suo seno formoso dentro quel toppino dalle bretelline molto, molto sottili.



La scollatura si ferma al limite della decenza, rendendo il tutto ancora più intragante e gli scatti dei paparazzi diventano da cardiopalma. La Ghenea sorride ingenua, sembra quasi non accorgersi che il suo décolleté così esibito lascia tutti senza fiato. Esce dalla gioielleria, sale su un taxi camminando leggera come se sfilasse.

Ultimo sguardo birichino ai fotografi e via, per le strade della capitale della moda. Se non fosse per quegli occhi da cerbiatto verrebbe da pensare che quel gioco di seduzione fosse tutt'altro che casuale...