Cecilia Capriotti è piccante in bikini

Petto in fuori, ammicca dietro le quinte

9/9/2013

foto Ufficio stampa

Il bikini sembra essere stato inventato per Cecilia Capriotti. In due pezzi, la showgirl dà il meglio di sé con micro slip a vita bassa e reggiseni push-up che stringono i seni prominenti. Curve da sballo ma pancia tonica e gambe scultoree. Cecilia esibisce la sua fisicità esuberante anche sui social network. Su Twitter regala ai fan il backstage della sfilata in costume che l'ha vista protagonista a Montecarlo per Pin Up Stars.

Poco prima di sfilare in passerella, la Capriotti si concede all'obiettivo giocherellando con i lunghi capelli scuri. Il colore bronzeo della pelle e lo sguardo da gatta la rendono irresistibile. Giocosa e ammiccante, la prosperosa Cecilia non rinuncia a essere sexy neanche negli spostamenti in automobile. Per la trasferta dal Principato a Milano indossa un corpetto in pizzo nero, shorts in jeans strappati e occhiali da diva anni Cinquanta. Beato chi la incontra in autogrill...