Belen e Stefano De Martino a "cucchiaino"

Scatto a letto da Instagram

9/9/2013

foto Instagram

Mentre anche il secondo parroco incaricato di sposarli declina l'invito e a Comignano tutti sono in fermento, Belen e Stefano a letto fanno il "cucchiaino". Dopo aver presenziato ad una serata benefica, tornata a casa, la showgirl si infila sotto le lenzuola con Stefano: "Finalmente qui...dulcessuenos, cucchiaino", scrive la bella argentina che posta uno scatto tenero e piccante allo stesso tempo...

Distesi sul fianco, lui aderente alla schiena di lei, l'uno abbracciato all'altra, l'immagine dei due cucchiaini è palese. Stefano le bacia delicatamente il collo, Belen ha gli occhi chiusi e gode beatamente delle coccole di lui.



Tra parrochi che vanno e parrochi che vengono, arriva anche il secondo no alla celebrazione delle fatidiche nozze. Dopo don Roberto Cavazzana, adesso è la volta di don Marco Pozza ( (conosciuto come "don Spritz", per via della sua frequentazione dei locali di Padova, dove va acercare i giovani): "Troppo clamore attorno a un evento che non è una carnevalata, è stato il commento dei due sacerdoti che hanno deciso di declinare l'invito. Belen e Stefano non si scompongono e in attesa che il consiglio comunale discuta se dare o meno la cittadinanza onoraria alla bella showgirl argentina i due, cercano un altro prete disposto a sposarli e su Instagram continuano a postare scatti delle giornate iperattive, che precedono il matrimonio. Un giretto con il clan Demartinez e il piccolo Santiago in passeggino, una cena benefica, piena di vip, a favore della fondazione della Regina Silvia di Svezia "World Childhood Foundation", e poi la scelta dei confetti, un viaggio in treno... Stefano non è da meno, eccolo a petto nudo in un autoscatto in ascensore, e poi uno shooting, in giro in macchina per Milano...



Finalmente arriva il momento di tornare a casa. Finalmente a letto insieme. E' tempo di dedicarsi l'uno all'altra.