Belen, troppo gossip: il parroco dice no

Don Cavazzana rinuncia a sposare la Rodriguez e De Martino per "il troppo clamore". Al suo posto un sacerdote del padovano

7/9/2013

foto Instagram

"Il matrimonio di Belen e Stefano ha avuto troppo clamore e si rischia che passi in secondo piano il vero significato della cerimonia, che è un sacramento". Il parrocco di Comignago, don Roberto Cavazzana, ha per questo deciso che non sarà lui a sposare la coppia regina del gossip, il prossimo 20 settembre. A celebrare le nozze sarà don Marco Pozza, sacerdote del Padovano.

Don Roberto ha incontrato più volte la coppia, che ha scelto l'Abbazia di Santo Spirito della quale Belen si è innamorata appena l'ha vista. Una location particolarmente, indicata per chi vorrebbe un po' di privacy.



"Ma con il passare del tempo tutto è degenerato - ha raccontato il parroco - e ormai il tutto è diventato un evento mediatico". Tant'è che sono apparsi servizi fotografici dell'Abbazia su piu' di una rivista. Il parroco non ha pensato all'effetto pubblicitario dell'evento, ma a quanto il suo significato religioso venisse stravolto in nome dello spettacolo".



Un piccolo intoppo che non ferma la macchina della nozze messa in piedi dai due "Demartinez". E così Belen ha postato una bella foto su Instagram dove la si vede assaggiare deliziata i confetti pronti per la cerimonia...