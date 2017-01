Sara Tommasi, trova l'amore e... un bebè

Dopo la recente disintossicazione la showgirl è tornata alla luce. Con un nuovo compagno, Fabrizio Chinaglia, che attraverso FB annuncia la lieta novella

7/9/2013

foto Facebook

Sara Tommasi è tornata. E questa volta la notizia non riguarda scandali o eccessi ma un nuovo amore e... una gravidanza in arrivo. Dopo essere stata in clinica per curarsi per un disturbo bipolare, la showgirl si è legata a Fabrizio Chinaglia, agente dei vip, il quale qualche ora fa sul suo profilo Facebook ha postato la notizia di un test di gravidanza positivo...

L'avevamo lasciata a luglio, dopo un nuovo periodo di scandali vari, provocazioni social, nuove incursioni nel mondo dell'hard. Poi il ricovero e quello che pare un nuovo inizio.



Sul sito di Chinaglia, agente della stessa Sara, sono molte le foto che testimoniano della loro relazione, ma il colpo di scena è arrivato venerdì sera. "TEST DI GRAVIDANZA....... 2 LINEE........ IO E SARA LO ABBIAMO ACQUISTATO IERI MA QUASI PER GIOCO..... DIVENTO PAPà? ......." ha scritto Chinaglia. Nessuna conferma da parte di Sara anche perché, dopo qualche problema avuto per via di hacker, il suo profilo è stato chiuso. Per lui Sara si è trasferita a Lecco, ricominciando da un ambiente più raccolto e tranquillo.



Nel corso dell'ultimo anno gli alti e bassi della Tommasi sono stati molti: esperienza con il porno, ripudio della stessa, poi il ritorno all'hard, tra cambi di manager e fidanzati. Che questa sia la volta buona per un inizio tranquillo e felice?