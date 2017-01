Melita e le altre sotto il sole di settembre

Le vip non rinunciano mai alla tintarella

13/9/2013

foto Olycom

L'estate sta finendo... O forse no? Dalle recenti paparazzate in bikini pare proprio che nessuna voglia smettere di prendere il sole. A partire da Melita Toniolo che saluta l'estate mentre in bikini si gode il mare cinguettando il suo saluto alla stagione estiva. Affezionata al mare d'agosto anche la bellissima spagnola Ines Sastre, che trascorre le sue vacanze in famiglia in terra natia.



Vacanze in famiglia anche per Brigitta Boccoli che, a sorpresa, rinuncia al topless e in bikini a Fregene si gode figlio e marito. Anche Samantha De Grenet si coccola il suo Brando, insieme all'ex marito Luca Barbato con il quale sembra esserci una "never ending story", visto che ogni scusa รจ buona per passare del tempo insieme. Solitaria e supersexy Federica Torti, a Miami, mentre concede ai fotografi una splendida visuale del suo perfetto lato B. Impeccabile anche a fine estate la splendida Lola Ponce: in bikini mostra il suo punto vita ritornato perfetto dopo la nascita della piccola Erin.

Imperdibile anche la madrina della Juventus, Cristina Chiabotto,a Santa Margherita Ligure in compagnia della sorella. Le due approfittano dell'ultimo sole per dare un ritocchino alla tintarella.



Preferiscono il sole al tramonto, invece, Nina Senicar e Raffaella Zardo che, illuminate controluce, danno alla loro silhouette quel tocco romantico che non guasta. Infine, splendida e irriverente, la modella e stilista brasiliana Anne Garcia a bordo di un lussuoso yacht, si gode l'ultimo bagno di sole in versione quasi... integrale.