Ale e Facchinetti, (e)state insieme

Ancora scatti social col doppio senso

6/9/2013

foto Instagram

E' stata la loro estate. Inseparabili, prima a Londra, poi in Sardegna. Tutto per amore della piccola Mia certo, che non si parli di ritorno di fiamma, perché sia Alessia Marcuzzi, sia Francesco Facchinetti lo negano categoricamente. Eppure i due ex di stare insieme non si stancano mai.

Se da Londra era stata Alessia a spedire su Instagram foto e citazioni ambigui e dal facile doppio senso, adesso è Facchinetti, che sul social posta uno scatto subliminale, da "happy family" in vacanza. I due si trovano a Villasimius in Sardegna e la Marcuzzi indossa una parrucca rossa da pagliaccio per una festa organizzata per i bambini dal resort di lusso in cui soggiornano.



Facchinetti tiene la piccola Mia in braccio e il commento è: "Siamo i più belli del mondo", come una vera famiglia. Insomma, sarà anche impossibile rivederli insieme come coppia, stando a quanto dicono loro, ma quest'estate non si sono staccati un attimo.