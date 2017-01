Kate Upton, covergirl sexy come Marilyn Monroe

La modella posa per il centenario di Vanity Fair

6/9/2013

foto Vanity Fair

Torta in mano con tanto di candelina accesa, Kate Upton indossa solo un body di raso color avorio, scollato sul suo abbondante e generoso décolleté mentre posa per la copertina per i 100 anni di Vanity Fair America. Rossetto rosso, capelli boccolosi e sguardo ammaliante, ai lobi due preziosissimi orecchini di diamanti et voilà, la giovane covergirl si trasforma in Marilyn Monroe e conquista tutti.

Fotografata dalla bravissima Annie Leibovitz, Kate Upton si diverte a imitare Marilyn, icona indiscussa degli anni '50, giocando abilmente con il suo sex-appeal. Provocante, sensuale e decisamente hot, la modella in posa da pin-up sembra essere pronta per cantare, a sua volta, l'happy birthday più sexy che la storia ricordi.