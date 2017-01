Laura Torrisi, esercizi hot con la palla

Laura Torrisi si tiene in forma con la palla. Ecco l'affascinante attrice, compagna di Leonardo Pieraccioni, alle prese con una lezione di gym ball, tra pose ardite e allenamenti estenuanti ma divertenti. “L'ultima è quella che preferisco” cinguetta la Torrisi mostrandosi con il décolleté in primo piano durante l'esercizio ginnico.

E così mentre sul web rimbalza la notizia di “crisi” nell'aria per Laura e Leonardo, la sexy “moglie bellissima” se ne fa un baffo e continua a tenersi in forma e a mostrarsi più sensuale che mai via social. Dopo aver mostrato un fisico mozzafiato sulla tavola da surf o alle prese con la ginnastica da casa, prosegue la serie su Instagram lasciando i followers senza parole.