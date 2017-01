Magre vs curvy: "Ciao grasse"

Silvia Abbate si vanta su Twitter e fa uno sfottò a chi ha qualche chilo in più

8/9/2013

foto Olycom

A lanciare il guanto di sfida alle donne burrose è l'ex pupa Silvia Abbate che sul suo profilo Twitter posta una foto in bikini e scrive: "Palestra, fatica e rinunce durante l'anno servono.. Voi che dite?! Ciao grasse!" Una riflessione che pone la showgirl quasi al livello della maître à penser Flavia Vento che, però, qualche rotolino al mare lo svela. Asciutte o abbondanti, le donne dello showbiz non mancano di catturare gli sguardi.

Si è dedicata a dieta e a estenuanti sessioni di esercizio fisico sicuramente la splendida Elisabetta Canalis. Il suo "bikini body" è osannato anche sui siti internazionali. L'ex velina mora, super tonica, non ha neanche un filo di grasso. Sfoggia un fisico ancora da super model, la 40enne Heidi Klum. Le sue leggendarie gambe da cicogna celano chissà quali sacrifici. L'ex Miss Italia Martina Colombari mantiene sempre un corpo longilineo e tonico e anche l'attrice Cristiana Capotondi in barca mostra un fisico quasi adolescenziale. Tra le magre, pure l'ex gieffina Margherita Zanatta che al mare sfoggia l'addominale scolpito cui fa da contraltare il seno appena accennato. Il fisico da ballerina classica di Anbeta è forse l'ideale in tutù ma con il bikini mostra tutti i suoi spigoli.



Abbonda, invece, il decolleté della giunonica Natalia Bush. La morbida showgirl offre un profluvio di curve che si cura di strizzare in costumi che più succinti non si può. Rotondità a gogò anche per la fidanzata di Mario Balotelli, Fanny Neguesha, che evidenzia il "davanzale" con lustrini e paillettes. Ormai una garanzia le curve della neo sposa Valeria Marini che sul fisico da pin up ha costruito la sua fortuna economica. Eccessiva e sempre poco coperta, la mediterranea Marika Fruscio, erede delle "maggiorate" storiche. Le golosità gastronomiche costano qualche chilo di troppo ad Antonella Clerici ma, quando mette il bikini, cattura tutta l'attenzione il petto prominente. Tipica bellezza nell'immaginario erotico dell'homo italicus, Sabrina Ferilli fa sognare con la burrosità di seno e fondoschiena e la mente vola al suo indimenticato calendario...