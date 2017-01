Belen, il suo Santiago alza già il dito... medio

Basta critiche sulla "bruttezza" del piccolo Demartinez

6/9/2013

foto Instagram

Ha solo 5 mesi (è nato il 9 aprile) ma sa già il fatto suo. Il piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino risponde a tono a chi continua a definirlo "brutto". La showgirl argentina posta infatti su Instagram uno scatto in cui il piccolino alza il dito medio.

"A tutti i criticoni!!!! imparainfretta, babysmart, belenrodriguez", si legge a commento della foto. Santi impara in fretta. Un gesto poco elegante certo, specie per in bimbo di pochi mesi, ma Santiago non ne conosce ancora il reale significato. Lo conoscono bene invece Belen e De Martino, che finora hanno "incassato" le critiche continue al loro bebè con un mezzo sorriso e tanta indifferenza. E che anche stavolta hanno scelto il canale dell'ironia.



Meno ironica sembra Belen, che qualche giorno fa postando una sua foto da piccola scrive: "Basta dire che Santiago assomiglia solo al papà! E’ uguale alla mamma!!!", sottolineaando come il bambino, da tutti paragonato solo al ballerino, sia invece tutto la mamma.. Insomma a pochi giorni dalle attese nozze l'atmosfera è già troppo "surriscaldata" e i protagaonisti dell'evento di fine estate sembrano tutti un po' nervosetti... Ci si deve aspettare un colpo di scena?