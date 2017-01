Marika Fruscio, bellezza del Sud

Scatti d'autore di Bruno Oliviero

5/9/2013

foto Ufficio stampa

In lingerie sexy, coperta solo da un velo bianco, con un mini abito fiorato... Il décolleté voluttuoso in primo piano, le curve hot. Marika Fruscio posa per Bruno Oliviero, fotografo delle dive, che anticipa alcuni scatti del calendario 2014 dedicato alla sua conturbante bellezza mediterranea: "La bellezza sta nel Sud".

"Di Marika ho voluto mettere in risalto proprio questo, un tipo di fascino del Sud, perché la bellezza per antonomasia sta proprio in quella parte d'Italia e lei la incarna perfettamente". Curve sensuali e morbide, forme generose e sex appeal da dieci e lode, l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", opinionista e conduttrice sportiva, oltre che grande tifosa del Napoli, seduce con il suo fascino, che Oliviero definisce "alla Silvana Pampanini, quando era giovane". Scopritore di nuove dive, talent scout del mondo dello showbiz Bruno Oliviero ferma il suo obiettivo ancora una volta su una "ragazza normale", una sorta di "ciociara come la Loren", dice.



Per lei il maestro della fotografia, sul cui set sono passate star del calibro di Claudia Schiffer e Claudia Cardinale, ma anche Alberto Sordi e Giorgio Armani, pigmalione di tante ragazze semi sconosciute, trasformate in dive, vede grandi cose. "E' un personaggio che ha ottime possibilità nel lavoro, una futura diva da lanciare".

Su Marika Oliviero ha in programma un calendario, pose sexy, scatti pieni di sensualità declinata al femminile... "che sta di casa al Sud".