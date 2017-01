Cristina Chiabotto prende l'ultimo sole

11:04 - Abbronzatissima e statuaria Cristina Chiabotto in bikini è in forma smagliante. Sdraiata sul lettino sfoggia un lato B da dieci e lode e un semi topless intrigante, poi a bordo piscina mette in mostra anche il suo prosperoso décolleté. Una vera bellezza.

Al mare a Santa Margherita Ligure negli ultimi giorni d'estate con la sorella più piccola e i genitori Cristina sembra serena e rilassata. Ma soprattutto in super forma. Ventre piatto, curve sexy e forme conturbanti, rese ancora più voluttuose da qualche ritocchino ben assestato. In piscina la Chiabotto sguazza con la sorellina più giovane Serena, con cui è un continuo scambio di tenerezze. Il fidanzato Fabio Fulco non c'è, ma l'ex Miss Italia non se ne cruccia, l'affetto della famiglia le basta e poi c'è da pensare alla tintarella. Ultimi raggi di sole ad accarezzare un corpo che merita un applauso scrosciante.