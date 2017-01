La Ribas: "Sono stata ritoccata"

Provocazione social di Ana Laura

8/9/2013

foto Tgcom24

Un viso perfetto da spot pubblicitario. Chi non vorrebbe apparire come Ana Laura Ribas nel servizio fotografico realizzato per il sito fashion Itmagazine? La showgirl, ironica e sincera, apprezza le foto dichiaratamente ritoccate, ma oltre ad ammetterlo a Tgcom24 dice: “E ora guardate come sono in queste al naturale”. La sua provocazione scatena i fan, che però l'apprezzano anche senza Photoshop.

“Ho pubblicato un mio servizio che ho fatto un mese fa a San Severino Marche per www.itmagazine.fm con le foto di Stevn Thomas Yankowski che è un super fotografo, ma che ha straritoccato la mia immagine... Io ammetto e incasso le critiche, ma anche i complimenti, perché la Bas c'è... o no??” continua Ana Laura che non si vergogna di farsi vedere senza trucchi e senza filtri.



”Ormai le fotografie sono sempre più ritoccate e aggiustate grazie a programmi e filtri. L'immagine si allontana dalla realtà e molti personaggi ne vanno fieri – dice la Ribas – Io non mi faccio problemi e mi mostro anche così come sono, con foto scattate dal cellulare in treno o alla mattina appena sveglia”. I fan apprezzano e sui social fa incetta di complimenti.