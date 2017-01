Emma Marrone ci dà un taglio

Nuovo look per la cantante salentina

5/9/2013

foto Twitter

Il nuovo look di Emma Marrone fa pensare, e malignare, più del solito. Quando una donna cambia in modo radicale il proprio taglio di capelli è facile che il cambiamento che vuole apportare nella sua vita, in realtà, riguardi qualcosa di molto più profondo. Ecco allora che il caschetto biondo e la frangetta della cantante salentina, diventano subito qualcosa che va oltre alla voglia di essere più carina.

Emma, dal canto suo, cinguetta "Anche se non lo conosco... mi piace quello che vedo" e scatta foto in pose da rocker in compagnia, sempre e solo, degli amici più cari. Viene spontaneo pensare che le voci che dicono che sia in crisi con Marco Bocci non siano semplici pettegolezzi pour parler ma una realtà concreta che solo i diretti interessati sembrano non voler ammettere. Intanto l'attore sbarca a Venezia per la mostra del Cinema e le loro strade si divono ancora una volta...