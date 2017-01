Jo Squillo resta in topless

Senza reggiseno in spiaggia

5/9/2013

foto Donna al Top

Seguace della filosofia "Go topless" Jo Squillo si mette in libertà in spiaggia a Punta Ala, seno al vento, mentre gioca a carte. A 51 anni la showgirl e conduttrice sfoggia un fisico invidiabile e a Donna al Top dice: "Gli uomini non indossano la camicia al mare e noi non indossiamo il reggiseno".

Il movimento americano "Go topless" parte dal presupposto che le donne devono stare sullo stesso piano degli uomini: "Loro in estate indossano solo la parte di sotto del costume, e non vedo perché noi donne non dovremmo fare lo stesso", racconta Jo Squillo, che ci tiene a sottolineare come per lei la libertà venga prima di tutto. Soprattutto in spiaggia e d'estate. E così eccola, un mix di collane al collo, occhiali da sole e un paio di micro short su un topless di tutto rispetto. Jo mantiene un fisico asciutto e senza un filo di grasso.



A 51 anni può vantare un corpo da far invidia a tante starlette dello showbiz ben più giovani di lei. Anticonformista e esperta di look e moda, la trasgressiva showgirl e conduttrice va decisamente controcorrente, altro che tramonto del topless e ritorno del bikini. A seno al vento lei ribadisce il suo concetto di libertà: spogliarsi dalle imposizioni e recuperare la propria parte più naturale. Reggiseni al bando.