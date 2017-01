Michelle Hunziker, un pancione da nove mesi

Ultime sessioni di shopping prima del parto

5/9/2013

foto Olycom

Abitino nero, bikers con le borchie, borsa bianca in spalla e via per le vie del centro di Milano. Ultimi giorni prima del parto per la bella Michelle Hunziker che nonostante la sua gravidanza sia agli sgoccioli mostra sempre una forma invidiabile, praticamente perfetta e addolcita da un pancione tondo con tanto di ombelico in rilievo. Tra poche settimane la presentatrice darà alla luce l'erede di Tomaso Trussardi.

Pare che in questi giorni Michelle sia a caccia degli ultimi acquisti prima di partorire e stia facendo incetta di tutto ciò che le occorrerà per il bebè: dai pannolini ai biberon passando ovviamente per le tutine. Durante il suo shopping meneghino, come si legge su Novella 2000, avrebbe preso d'assalto un negozio per l'infanzia comprando capi sia rosa che azzurri depistando così i fan. La Hunziker e Trussardi dovrebbero essere in attesa di una bimba, ma il mix di colori scelti dai due genitori lascia qualche dubbio.