Eros Ramazzotti, mano morta con Marica

Il cantante non resiste al lato B della sua bella

5/9/2013

foto Novella 2000

In agriturismo, nel Monferrato, Eros Ramazzotti fa pressing matrimoniale e fisico su Marica Pellegrinelli. Lui vuole sposarla, lei per ora preferisce aspettare. Nell'attesa il cantante non sta certo con le mani in mano e tra toccatine e affondi, esplora il sexy fondoschiena della modella, in un sequenza quasi a luci rosse.

La passione tra i due è più che accesa, come mostrano gli scatti di Novella 2000, e a due anni dalla nascita della figlia Raffaela Maria, la coppia pensa già ad allargare la famiglia. Nel Monferrato fanno "prove generali", relax, intime marcature strette e un po' di pressing matrimoniale sulla bella Marica, che di matrimonio per ora non ne vuole sapere, anche se Eros insiste da tempo.



Insieme da quattro anni il cantante e la modella sembrano però più innamorati che mai. Certo il tempo passa e Ramazzotti ha messo su qualche chiletto, ma Marica resta un vero splendore. Un lato B da mozzare il fiato e un corpo che pare una scultura. Eros di donne è un gran intenditore!