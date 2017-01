Belen Rodriguez, provocante con l'abito da sposa

Per le prove generali resta in topless

5/9/2013

foto Instagram

Ci aspettavamo di vederla così tra due settimane ma Belen Rodriguez non ha resistito: ecco le foto della bellissima argentina mentre prova alcuni abiti da sposa. Niente di ufficiale, è solo uno shooting eppure l'abito bianco addosso all'argentina fa volare la fantasia dei più. Poi, lo scatto super sexy. Di profilo, Belen si copre il seno solo con le braccia, mentre i capelli perfettamente acconciati le cadono sulla schiena nuda.

Addosso, solo una sottogonna di tulle, che lascia intravedere il famoso lato B della modella. Fede al dito e bocca socchiusa, Belen incanta e seduce, ammaliante come poche altre sanno essere. Anche se si sposa solo "per finta", a nessuno dispiacerebbe vederla arrivare all'altare vestita così. I più tradizionalisti però, possono stare tranquilli, il suo abito, disegnato dal giovane stilista Daniele Carlotta, è di tutt'altro genere: pizzo francese del secolo scorso, seta pregiatissima,cristalli Swarovski e ispirazioni che si perdono negli anni '70, come dimostra il bozzetto pubblicato da Verissimo su Instagram.