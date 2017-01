Nicole Minetti "rifugiata" ad Ibiza

L'ex consigliera regionale è ospite di Cipriani

5/9/2013

foto Diva e Donna

Fino a pochi mesi fa non si faceva che parlare di lei, ora tutti si chiedono dove sia finita. Dopo la condanna Nicole Minetti ha trovato il suo buen retiro a Ibiza a casa di Giuseppe Cipriani, re dei ristoratori e in programma c'è l'America.

L'ex consigliera regionale più sexy e discussa del Paese è uscita di scena. E anche dall'Italia, come rivela Diva e Donna. Finalmente, direbbero in tanti, anche se poi i suoi piccanti siparietti sexy, décolleté e lato B in bella vista, in Consiglio, per la strada, in spiaggia e soprattutto sui social network, piacevano a tutti. Nicole se ne è andata, in silenzio e senza tanto rumore. La condanna a 5 anni le pesa e il piano di sfruttare la sua "controversa" e chiacchierata notorietà per ottenere ingaggi di lavoro nel mondo dello spettacolo è ormai fallito. Non va meglio in amore. Dopo il flirt lampo con Gué Pequeno l'ex igienista dentale è tornata da Giuseppe Cipriani, con cui aveva avuto una breve love story lo scorso inverno. Lui l'ha invitata nella sua villa ad Ibiza e lei è volata subito via. Esilio dorato in Spagna.



Sui social network non c'è più traccia di lei e delle sue curve bollenti, niente fotografie, niente interviste. In programma ha l'America, anche se la famiglia e gli amici la incitano a tornare e a ricominciare. Nicole però non ha più voglia di essere additata come la "donna dello scandalo", di ricominciare ha voglia, ma non Italia. Non adesso.