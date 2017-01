Samantha De Grenet, splendida quarantenne

In bikini la showgirl lascia senza fiato

4/9/2013

foto Instagram

I ricci lunghi sciolti sulle spalle, posa da pin-up e macchina fotografica in mano, che le copre la faccia: Samantha De Grenet pubblica una foto su Twitter che è degna di un posato da copertina. Lo scatto mostra il suo fisico perfetto: curve burrose, carnagione olivastra e gambe lunghissime. La showgirl, alla vigilia dei suoi 43 anni, non sente affatto il passare del tempo, rimanendo sempre bellissima come ai tempi di Candid Camera.

In vacanza a Formentera in compagnia degli amici storici, la De Grenet sfoggia pancia piatta e curve burrose dimostrando di essere sexy sia bikini che in shorts e maglietta annodata. Mai volgare, Samantha ha fatto della bellezza acqua e sapone la sua prima arma di seduzione. Ad occupare il suo cuore però c'è solo il piccolo Brando, nato dalla relazione con l'ingegnere Luca Barbato. Dopo la loro separazione, nessuno è riuscito a conquista la showgirl che non demorde e continua a sorridere.