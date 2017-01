Terme bollenti per Guè e la Morali

I due in ammollo nell'idromassaggio

4/9/2013

foto Vanity Fair

Coccole e baci per Gué Pequeno e Elena Morali. Il rapper dei Club Dogo e la sua nuova fiamma, ex di Renzo Bossi, si concedono una giornata di relax a Monticello Spa e le terme diventano bollenti.

L'ex "coloradina" e ex Pupa, tutto pepe e forme conturbanti, sembra proprio coinvolta dal rapper super tatuato e a Vanity Fair svela di essere in partenza con lui per una vacanza fuori stagione: "Guè è dolce e carino, completamente diverso dal rapper duro che finge di essere". Lui non si pronuncia e continua a fingere di essere un duro anche mentre è in ammollo nell'idromassaggio con la sua biondina. Un "buffetto" sul naso, un bacino sulla fronte...Gué non si sbilancia, niente smancerie! Quelle le ha riservate tutte alla precedente "fidanzata" Nicole Minetti.