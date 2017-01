Noemi Letizia, pancione in costume

Con il fidanzato Vittorio Romano in barca a Capri

4/9/2013

foto Diva e Donna

Un costume verde intero, il pancino sempre più prominente, i capelli legati, il volto sereno e sorridente, Noemi Letizia è irriconoscibile. La ragazza dello "scandalo" è diventata una donna ormai e sta per avere un figlio, ma il suocero non gradisce...

Lo aveva detto del resto già qualche anno fa, dopo aver conosciuto il fidanzato: "Il traguardo più importante sarebbe diventare mamma. Il mio sogno? Avere una famiglia". E adesso tutto ciò si sta realizzando. Noemi e Vittorio Romano, rampollo di una famiglia molto in vista a Napoli convivono da un po' ormai e sono fidanzati da tre anni, anche se il padre di lui, un noto ingegnere, non vede di buon occhio questa unione. La "cattiva fama" dell'ex "papi girl" stride con il buon nome di famiglia.



Per Noemi Letizia però il passato è passato, sepolto. Eccola con Vittorio, nelle foto pubblicate da Diva e Donna, a Capri sulla barca di lui, un costume intero che mette in evidenza il pancione, le gambe sinuose e snelle, il sorriso sulle labbra. L'ex ragazzina pronta a tutto pur di emergere nel mondo dello spettacolo, adesso è una donna in dolce attesa, studia psicologia a Napoli e non vede l'ora ... di diventare mamma e moglie.