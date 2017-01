Elisabetta Canalis e Bobo Vieri, ancora insieme

Beccati a spasso per Los Angeles

4/9/2013

foto Chi

Lui cinguetta di essere single e di cercare una ragazza carina e simpatica, lei è molto carina e con lui ha un grande feeling. La notizia di un ritorno di fiamma tra Elisabetta Canalis e Bobo Vieri rimbalza da tutta l'estate, ma ora c'è l'ennesima foto – pubblicata dal settimanale Chi - che li ritrae insieme a Los Angeles e sembrano proprio aver ritrovano una certa complicità.

Lei rilassata e sorridente indossa un abito lungo fino a i piedi, ma dalle linee morbide e sensuali, lui la guarda estasiato. A passeggio per la città californiana con i due inseparabili cagnolini della ex velina, i due sembrano molto affiatati.



Del resto durante l'estate la coppia si è rivista anche in altre occasioni. E per la festa dei 40 anni dell'ex calciatore che si è tenuta a Formentera, Elisabetta non era presente ma ha inviato al suo ex un videomessaggio molto apprezzato.