Kelly Brook regala dodici mesi di eros

Apre la stagione dei calendari del 2014

4/9/2013

foto Instagram

Il 2014 sarà all'insegna dell'eros con le forme procaci di Kelly Brook. La conturbante modella inglese 33enne è la prima a inaugurare la stagione dei calendari. E lo fa in grande stile velando la pelle nuda con il pizzo nero. Sdraiata su una chaise longue, Kelly regala una profonda scollatura sui seni enormi. La fessura nella stoffa scende sul suo corpo fin sotto l'ombelico.

Saranno dodici mesi caldissimi visto che questa è solo la copertina... La sfacciata showgirl d'Oltremanica ha fatto delle curve il suo marchio di fabbrica e non perde occasione per scoprirle. Per la seconda volta di fila, Kelly Brook regala scatti al cardiopalma destinati a rendere piccante l'anno.